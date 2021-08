En las redes sociales es conocido como ‘Soy Tribu’ y desde antes de la cuarentena emprendió un viaje por Suramérica, pero cuando estaba en territorio colombiano cerraron todas las fronteras y tuvo que pasar varias semanas en el apartamento de la Toya Montoya, en Santa Marta.

Cuando tuvo la oportunidad se fue para España y hace unas semanas volvió a Colombia para continuar con su viaje por el territorio nacional, pues está enamorado de los paisajes y de la calidez humana.

Él ha resaltado todas las virtudes que tiene el país y en muchísimos videos lo ha mostrado, además de intensificar el turismo en varias zonas que son desconocidas para los mismos colombianos.

El último video que compartió en sus redes sociales fue de su llegada al Catatumbo, una zona en la que lo recibieron con mucho afecto y donde parece tener varios seguidores porque lo saludaron constantemente.

Este viajero español mostró gran sorpresa por cruzarse con jóvenes militares en el camino y luego entrar a la ciudad en la que recibió un regalo de un hombre, aunque este presente no le gustó mucho.

“Esto no me ha molado tanto, me ha dado droga”, dijo al recibir un pequeño sobre. Posteriormente hizo una reflexión: “Qué necesidad había de dar droga cuando la mejor de todas es el calor humano de la gente de Colombia”.