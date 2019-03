German estaba trabajando en un vecindario en Port Richmond, Pensilvania, el sábado pasado, cuando un residente le pidió ayuda para rescatar al gato llamado Momma, que estaba en la parte alta del poste desde hace 12 horas, informó el medio CBS News.

El trabajador, considerado héroe en redes sociales, suspendió por un momento sus labores y se subió a la escalera telescópica de la compañía para ayudar al felino.

Finalmente, el animal fue rescatado y entregado a sus dueños sin ninguna complicación, agregó el medio estadounidense.

El noble gesto de German quedó captado en video y fue compartido en las redes sociales.

“Momma” the cat is rescued in Port Richmond after a long ordeal. See how the community came together to get it done on #CBS3 at 11. (📹= Amanda Boyce) pic.twitter.com/N2hlGoQGNC

— Steve Lindsay CBS (@SteveLindsayCBS) March 17, 2019