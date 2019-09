“Tratamos de comunicarnos con el hombre que murió en esta persecución”, manifestó la reportera, y luego añadió que eso no había sido posible porque él “no estaba disponible para hacer comentarios”. Eso se puede ver en un video que publicó el periodista Yashar Ali.

“Casi me desmayo de la risa”, escribió el comunicador en la descripción de esas imágenes que, si bien fueron compartidas este lunes, datan del 5 de mayo pasado, indicó Daily Mail.

El video se viralizó de tal manera que Sara tuvo que pronunciarse frente a este. En Twitter, ella explicó que quiso referirse a la familia del muerto, pero olvidó incluir la palabra “familia” en su afirmación. “Ni siquiera me di cuenta”, señaló la periodista, quien ha sido objeto de burlas por su lapsus.

A continuación puedes ver el video del error y, en seguida, algunos comentarios de los internautas:

