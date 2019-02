La presentadora, quien es hermana de Boris Johnson, un político a favor del Brexit, se desabotonó la blusa mientras manifestaba que “es difícil que se escuche tu voz en estos días”.

Daily Mirror informó que la comunicadora se quitó la camisa como una forma de homenajear el pensamiento de la economista británica Victoria Bateman, que en una ocasión asistió desnuda al programa ‘Good Morning Britain’ para llamar la atención sobre el Brexit.

Según el medio, Bateman llegó con una frase escrita en su pecho que decía que el Brexit había “dejado desnuda a Gran Bretaña”.

Poco después de que se difundiera el video del desnudo de Johnson (difuminado desde un principio), ella escribió un tuit donde señalaba que ese día había usado un ‘top’ para cubrir sus senos.

A continuación puedes ver el video del desnudo y, en seguida, el tuit de la presentadora:

I was wearing a boob tube.

As you were folks! https://t.co/6enExHe7Zn

— Rachel Johnson (@RachelSJohnson) February 14, 2019