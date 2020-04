De acuerdo con el canal de televisión 10 News, el asistente del jefe de policía de la ciudad, Larry Satterwhite, se topó con un grupo de patos bebés que intentaban encontrar a su madre en el Memorial Park de Houston.

El departamento de policía publicó un video del tierno momento y bromeó diciendo que el uniformado estaba dando “escolta policial” a los animales.

El día anterior a este suceso, la periodista de NBC, Priscillia Thompson, capturó a otro policía de Houston dirigiendo a otra serie de patos en busca de su madre.

“Un gran agradecimiento al sargento Engelhart, que no solo me ayudó después de que cerré mis llaves en el auto esta mañana, sino que también ayudó a estas pequeños animales a encontrar el camino de regreso a mamá, todo mientras se aseguraba de que la gente sepa que todos los parques están cerrados debido al COVID-19”, escribió la comunicadora en su Twitter, junto al video.

A big thank you to @houstonpolice Sgt. Engelhart who not only helped me after I locked my keys in the car this morning, but also helped these little chicks find their way back to mom — all while making sure that folks know all @HoustonTX parks are closed due to #COVID19. pic.twitter.com/x3TX29xzwJ

— Priscilla Thompson (@PriscillaWT) April 11, 2020