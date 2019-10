En las imágenes se ve cómo el animal corre al ser llamado por el dueño, supera unos obstáculos y se lanza al estanque para salvar a su amo.

El canino nada lo más rápido que puede hacia el sujeto, le muerde ligeramente la mano y lo conduce hacia la orilla.

Hasta el momento, el clip tiene más de 400 mil reproducciones en Twitter y ha sido compartido por más de 10 mil personas.

Varios internautas rescataron la lealtad del perro y el hecho que arriesgar su vida para ayudar al sujeto.

“No merecemos la lealtad que nos brindan los perros”, “estos animales son ángeles en la tierra”,“no necesito pruebas, sé que los perros tienen un corazón generoso en este mundo”, fueron algunos comentarios que se leen en la red social.

this man pretended to drown to see if his dog would save him

(Phan Chinh Tuyen) pic.twitter.com/C49b9tKkpS

— Humor And Animals (@humorandanimals) October 18, 2019