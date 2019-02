Sin mayores afanes, el animal cruza túneles, salta y esquiva barandas, mientras el público lo aplaude y lo anima a seguir compitiendo.

Incluso, al llegar a la cima de un obstáculo, el perro se queda un momento y mira a la gente, que no puede de la emoción.

Finalmente, el tiempo del Bicho Frise fue de 192 segundos, que incluyó 92 fallas. El animal quedó eliminado del concurso, pero fue el más amado por la gente.

El video fue compartido en Twitter y ya tiene más de 690 mil reproducciones.

One of our favorite moments from yesterday's Masters Agility Championship Preliminaries, Winky the Bichon Frise! #WKCDogShow pic.twitter.com/p55IxGC5iH

— Westminster Dog Show (@WKCDOGS) February 10, 2019