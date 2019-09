Las imágenes, que ya acumulan más de 474.000 ‘me gusta’, muestran que la perrita se botó lentamente al piso tan pronto como su dueña empezó a cortarle las uñas.

“El Premio de la Academia a la mejor actuación dramática es para…”, escribió @Rashona en la grabación del animal, que recuerda a un can en Bangkok (Tailandia) que fingió tener una pata rota para que las personas le dieran comida.

Varios internautas quedaron fascinados con la “brillante actuación” de la perrita y otros manifestaron que merecía una ovación.

A continuación puedes ver el mencionado video y, en seguida, algunas reacciones de los tuiteros:

The Academy Award for best dramatic performance goes to… pic.twitter.com/ErlQc2JcpQ

“Ovación de pie. ¡Brillante actuación!”.

Standing Ovation. Brilliant performance! pic.twitter.com/MqqtDpEUIw

— All Around The World For The Funk (@KatherineEliza) September 6, 2019