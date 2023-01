La inesperada situación le ocurrió este fin de semana a la reportera canadiense Jessica Robb, quien se encontraba haciendo un informe en directo para la cadena de televisión CTV News.

Aunque su intervención comenzó con total normalidad, a medida que iba avanzando en su explicación presentó problemas de salud, los cuales la obligaron a pedirle a sus compañeros de estudio que cortaran su informe al no sentirse en buenas condiciones.

En las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, se ve cómo la mujer comienza a repetir algunas palabras y parece desmayarse, por lo que la conductora del informativo, Nahreman Issa, la interrumpió y afirmó que más tarde volverían a conectarla en vivo.

“Está bien, volveremos contigo y nos aseguraremos de que Jessica esté bien. Gracias”, indicó la presentadora.

Must Watch: Young CTV News reporter Jessica Robb starts slurring her words, appears to go into medical distress, and looks like she’s about to collapse live on air during the 6pm show tonight. pic.twitter.com/RlVTCRE9T2

— Ken Winsor (@KenWinsor4) January 9, 2023