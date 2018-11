Un video que ella misma compartió muestra que Laura se levantó rápidamente para hacer su informe en vivo. El portal deportivo 247 Sports informó que, por fortuna, la reportera no resultó herida a causa del accidente, registrado este lunes.

La periodista se tomó con humor lo ocurrido y en Twitter escribió que ese día se llevó una ‘L’, haciendo referencia a la palabra ‘loser’ (perdedora). Esto no solo lo dijo por el choque con los jugadores, sino también porque ese mismo lunes un perro la hizo caer en plena transmisión en vivo.

Took an L in Athens today. So many thanks to everyone at @UGAAthletics for their help after this happened…even though I’m a Gator 😏 pic.twitter.com/b1FTCPaqtH

— Laura Rutledge (@LauraMRutledge) November 18, 2018