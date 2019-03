“Lo necesitarás luego de que te corte el pelo, créeme”, añadió el joven de 23 años, sin darse cuenta de que había dejado inservibles los condones, pues los engrapó a sus tarjetas con una cosedora.

Gotta include one of these with every card! You’re going to need it after I cut your hair 💈🥇Trust me 🙌🏼 pic.twitter.com/V8XEusCgoe — jake gamez🐍💈 (@gamezjakee) March 10, 2019

De inmediato, varios tuiteros empezaron a burlarse de él. Algunos bromearon con que tal vez Jake quería que sus clientes tuvieran hijos para que los llevaran a su peluquería. Otros por su parte, indicaron que el joven intentaba cubrir el mercado infantil.

Hubo quienes también se dedicaron a publicar memes. Estos son algunos de ellos:

“Créeme”.

“De esa manera también les cortará el pelo a tus hijos”.

Then he gets to cut your kids hair pic.twitter.com/r9prsnNpFx — Yeenneengotnohammonheaaa (@SimoneSpins) 10 de marzo de 2019

“Es una trampa”.

“Estoy llamado a la policía”.

i’m calling the cops pic.twitter.com/kPJIc6TUg6 — Christian Mingle Thottie (@LordeThottie) 10 de marzo de 2019

“La cara que haces cuando te das cuenta de que era una trampa, pero ya es muy tarde”.

The face you make when you realise it’s a set up but it’s too late. pic.twitter.com/PqmqgactDI — China x (@Chynachyy_) 10 de marzo de 2019

pic.twitter.com/vQcUbRZGg1 — The Fantabulous Emancipation of One Nikki Nicole (@ActressNik) 10 de marzo de 2019

“Tratando de crear toda una generación de clientes, ya veo. ‘Marketing’ nivel: 100”.