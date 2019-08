El hecho se presentó en el aeropuerto de Aspen (Colorado), cuando Peone se disponía a embarcar un avión que tenía como destino Salt Lake City (Utah), informó The Washington Post.

Una de las trabajadoras de la aerolínea Delta fue la que le anunció a Peone que era el único pasajero, después de que le habían reprogramado el vuelo.

“No sé si necesitamos hacer el anuncio porque eres el único”, se le escucha decir a la mujer en la grabación.

En las imágenes, el hombre registra el momento dentro del avión y saluda a los empleados del aeropuerto y a los pilotos.

“Todos fueron realmente dulces. Los pilotos me dejaron estrecharles la mano, esa fue la parte más sorprendente”, comentó Peone al medio estadounidense.

A continuación, la grabación en la que Peone viaja solo en un avión:

Last week @Delta gave me my own private jet…kind of. pic.twitter.com/p14OGLw1jv

— vincent peone (@vincentpeone) August 12, 2019