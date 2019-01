Su propietario, Alexandr Dmitriev, pública de manera regular fotos y videos del felino de tres años en Instagram y en su canal de YouTube llamado ‘I am puma’.

Dmitriev afirmó al Daily Mail que compró el puma a un zoológico en octubre del 2015, cuando el animal tenía un año de edad. Además, aseguró que está domesticado.

“Messi no estropea los muebles y juega sin garras”, indicó Dmitriev al medio inglés.

El artículo continúa abajo

Sin embargo, la pareja no recomienda a otras personas adoptar a un león de montaña o un animal salvaje.

“Sinceramente, no recomendamos tener un puma en casa. ¡Es muy peligroso! Messi es único, no lo hagan”, agregó al mismo medio.

La página de Instagram de Messi ha atraído a más de 538 mil seguidores y al canal de YouTube, más de 155 mil suscriptores.

Russian couple tame mountain lion and live with him in their apartment https://t.co/23HLYzGjlr pic.twitter.com/qd7crM5dtr

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 3, 2019