Al llegar a su destino, el hombre abrió la caja de la pizza y se dio cuenta de que le habían dibujado una esvástica con varias rodajas de peperoni, informó CNN.

De acuerdo con la Enciclopedia del Holocausto, aunque esa cruz en forma de gancho “se usaba al menos 5.000 años antes de que Adolf Hitler diseñara la bandera nazi”, hoy en día es imposible no asociarla con la dictadura que rigió en Alemania entre 1933 y 1945.

A través de Twitter, Misty —esposa de Jason— compartió una foto de la pizza con la esvástica y expresó su indignación:

So my husband stopped at #LittleCaesars for a quick bite, husband brings this home! I’m truly disappointed. This is truly saddening and disturbing and not funny at all! These aren’t funny jokes and shouldn’t be made period and on company time?! 🤯🤯🤯🤯✊🏻✊🏿✊🏾✊🏽 pic.twitter.com/zQaXecN2se

— misty laska (@LaskaMisty) June 28, 2020