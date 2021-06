De acuerdo con el diario El País de Cali, la clase virtual hacía parte del curso séptimo del Colegio La Merced y la denuncia del padre, identificado como Fredy González, se conoció este viernes.

En el video, compartido profusamente en Twitter, se puede escuchar la discusión entre González y el docente, Ómar Ricardo Muñoz, por el supuesto adoctrinamiento a los jóvenes estudiantes sobre el paro nacional.

“Invito, mis estimados estudiantes a que, junto con sus familias, no se queden en la inmediatez de las situaciones, sino que hagamos el esfuerzo de proyectarnos, tanto en la historia como hacia futuro y podamos analizar, podamos reflexionar”, se le escucha decir al profesor del colegio en Cali, que tiene en la pantalla principal un cartel que dice ‘A parar para avanzar’.



“Miren lo de los peajes hace años, en diferentes regiones del país vienen las personas quejándose. ‘Que esto es un abuso’, ‘que las tarifas, que no hay tarifas preferenciales para la gente del sector’, hasta que la gente se cansó. Nada justifica la violencia, nada, pero hay factores sociales que explican por qué la gente se vuelve violenta”, agregó y ese fue el comentario que hizo que Fredy González lo interrumpiera.

Luego de saludar, el papá de uno de lo acusó de adoctrinar a sus alumnos por medio de la clase virtual. “Profe no me parece que esto sea un encuentro de estudiantes. La verdad no me parece que llevan 45 días, casi 50 días, sin clases para que usted venga a ocupar una clase de adoctrinamiento”, indica el padre de familia.

En ese momento, el profesor le dijo que si tenía algo que decir, aceptaba una reunión privada entre ellos 2, pero que en ese momento estaban en clase y era un encuentro de jóvenes.

“Me parece una falta de respeto con los muchachos que usted esté en una clase, después de 50 días sin clases, adoctrinándolos con ese tema. Usted tiene toda la libertad de cátedra, pero no con este tema”, añadió el padre de familia.

Ómar Ricardo Muñoz se defendió y dijo que no estaba adoctrinando a nadie y que simplemente estaba llamando a la reflexión de sus alumnos. Luego, al ver que González le seguía reclamando, decidió sacarlo de la clase virtual y dar por finalizada la discusión.

Este caso llegó hasta José Darwin Lenis, secretario de Educación de Cali, quien dijo a El País que respeta los pensamientos críticos, pero que no se debe orientar “singularidades” en las formas de pensar y actuar de los estudiantes en un ámbito educativo, por lo que, aseguró, iniciará una investigación.