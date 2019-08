Los padres de Ny son trabajadores informales y no cuentan con mucho dinero para comprarle una maleta, informó el medio The Little Things, que cita medios locales.

Sin embargo, esto no fue un impedimento para que el padre tejiera a mano una mochila con hilo de fibra de rafia azul.

En Facebook, se compartieron varias fotografías en las que se ve a Ny con su nueva maleta en la escuela.

Según el mismo medio, los maestros y compañeros del pequeño quedaron sorprendidos por lo bien que quedó el utensilio

“Su padre no es rico, pero hace todo por sus hijos. Hay muchos niños en Camboya que no pueden pagar los útiles escolares. Es bueno que los padres sean creativos ante situaciones de adversidad”, comentó Sophous Suon, profesor de la escuela, al portal.

Las fotos de Ny se volvieron virales y ya tienen más de 1.800 ‘me gusta’ en la red social: