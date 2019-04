De acuerdo con el informe de la Policía, los adolescentes persiguieron al menor por varias calles con sus patinetas mientras lo insultaban.

A los pocos minutos, el menor regresó al parque con su padre y fue ahí donde el hombre explotó y agredió a los jóvenes, agregó el informe.

En la grabación se ve al sujeto agarrar por la garganta a un niño para quitarle el monopatín, empuja a otro por una rampa de patinaje y luego arroja por el aire las patinetas.

La policía anunció en el informe que abrirá una investigación para identificar al padre y capturarlo por agredir a los menores.

En redes sociales, varios usuarios escribieron que apoyan al padre y aseguraron que esos jóvenes regularmente causan problemas porque no es la primera vez que molestan a un niño, rescató RT en Español.

Otros afirmaron que a pesar de que no apoyan las acciones del hombre, entienden porque lo hizo.

A continuación, el video del padre defendiendo a su hijo. Se recomienda discreción por el contenido violento de las imágenes.

Lismore: A father could be in trouble with police for losing his temper at a group of 12-year-old boys who had bullied his son at a Lismore skate park last Sunday. Video shows the man appearing to grab one boy by the neck and shoving another down a ramp. #Lismore #7NEWS pic.twitter.com/c6FPFWAx3S

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) April 4, 2019