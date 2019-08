La foto de las mujer que le grita al gato fue rescatada de un episodio de la segunda temporada del ‘reality show’ ‘The real housewives of Beverly Hills’ (Las verdaderas amas de cada de Beverly Hills), en el que una de las participantes llora durante una discusión mientras otra trata de calmarla, informa el portal especializado Know Your Meme.

En cuanto a la foto del gato, esa página web señala que la primera vez que apareció en la red fue en junio de 2018, luego de que un usuario de Tumblr la compartiera con el título “no le gustan los vegetales”. Gracias a su viralización, al animal le crearon su propia cuenta de Instagram, con el usuario @smudge_lord.

El portal añade que un tuitero juntó las fotos el pasado 2 de mayo. Desde ese momento, los internautas han usados las imágenes como un meme en el que la mujer le reclama al gato por algo que aseguró, y este le responde lo que en verdad quiso decir . A continuación puedes ver algunos de ellos: