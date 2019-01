En uno de los videos, que tiene más de 20 millones de reproducciones, se ve a una niña que entra en una habitación y llama a su madre, luego le sigue su abuela y finalmente la bisabuela, en medio de risas y aplausos.

this Chinese four generations meme is so wholesome omg pic.twitter.com/bozR6rB93w — kassy cho (@kassy) 4 de enero de 2019

La idea de este juego viral es resaltar la importancia de los lazos familiares, rescató RT en Español.

El ‘4 generaciones challenge’ no solo trascendió en China. Familias de varios países como Perú, India, Noruega y EE.UU., también se le midieron a mostrar a sus antepasados, agregó el mismo medio.

Algunos usuarios calificaron este juego como el más lindo del 2019, mientras que otros confesaron que les hizo brotar lágrimas por sus abuelos fallecidos.

“Ver esos videos lindos de cuatro generaciones de familias chinas me hace feliz, pero al mismo tiempo me pone triste“, escribió un usuario en Twitter.

“Ese reto chino de cuatro generaciones bajo el mismo techo me hace sentir tan suave. Amo a mis abuelos“, opinó otro internauta.

Estos videos, que despertaron ternura y conmovieron a cientos de usuarios, contrastan con otros retos que han causado graves accidentes en las personas que los han practicado.

Estos son algunos videos del primer ‘challenge’ del año:

Of course, we love the #FourGenerations initiative, the hashtags, the memes, and how well it fits with our project 😀

So we had to make our own one.

Let’s introduce our family from Germany. We hope you enjoy it!@Janina_Ruth @pelinfilms #4GenWomen pic.twitter.com/huOGYvSC5j — 4GenWomen (@4GenWomen) 9 de enero de 2019

the challenge involves four generations of family members making an appearance so a son calls his dad who calls his dad who calls his dad pic.twitter.com/Q6UrBlIbWH — kassy cho (@kassy) January 4, 2019