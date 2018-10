La idea era regalárselas a los papás de Ben; sin embargo, sus planes cambiaron este fin de semana cuando encontraron que su hijo Leo, de 2 años de edad, había tomado el sobre y lo había puesto en la trituradora, informó KSL TV.

Jackee aseguró al medio que el pequeño está familiarizado con la trituradora porque él suele ayudarla a “destruir el correo no deseado” y los papeles o documentos que están a nombre de ella y su esposo.

La mujer agregó que no sabían qué hacer ante esa situación y por unos 5 minutos hubo un silencio mientras lo pensaban. Al final, ella se resignó y manifestó que tal vez algún día esta sería una buena historia para contar.

Para recuperar el dinero, los esposos se contactaron con una empresa estatal que supuestamente se encarga de casos como estos, y de allí les respondieron que debían poner las tiras de dinero en una bolsa plástica, sellarla y enviarla por correo a una oficina en Washington, indicó KSL TV.

De acuerdo con el relato de Jackee, ella y su esposo deberán esperar entre 1 y 2 años para tener de vuelta el dinero.

