La creatividad de los niños no tiene límites, pues su inocencia les permite recrear todo tipo de historias. Así le ocurrió a una pequeña de 4 años en México, que confundió varios billetes con ‘papelitos de colores’.

La pequeña encontró el dinero, de distintas denominaciones del peso mexicano, en la habitación de su primo y decidió recortarlos pensando que estos eran papelitos de colores. El hombre por supuesto no se imaginó que su prima lo dejaría sin los ahorros que pensaba utilizar para arreglar su vehículo.

El joven compartió a través de redes sociales la historia de como su dinero termino triturado, mostrando encima de una mesa los trozos de billetes completamente destruidos, el caso se hizo viral sumando más de 3 millones de reproducciones y cientos de reacciones de internautas.

“Ay ay no es mi dinero, pero me dolió”, “es mi mayor miedo ¡ay! Tengo 4 mil dólares en efectivo y acá los niños son medio bruscos”, “yo le dejo de hablar toda la vida”, “ay, que niña tan traviesa, los papás si deben de compensarte claro de que sí pues ella no es responsable aún, pero ellos sí”, “yo aventaba el dinero de mi mamá por la ventana del carro, eran dólares y los acababa de cobrar, recuerdo y me da coraje conmigo misma”, fueron algunos de comentarios de usuarios.

Al parecer las personas tendrán que buscar lugares más seguros para resguardar sus ahorros, pues este no sería el primer caso en que billetes terminan destruidos, en Perú se dio a conocer el caso de una mujer que guardo sus ahorros de dos años en una bolsa plástica, cuando se disponía a contar el dinero se dio cuenta que este estaba completamente mordisqueado por ratones, inservible porque estaba totalmente destrozado.