Una ‘influencer’ y estudiante de derecho residente en el Norte de Irlanda está viviendo toda una pesadilla, luego de tatuarse los globos oculares de azul y morado.

(Le puede interesar: Nuevas quejas por estado del Bacatá, ahora por los ascensores: “Peor que Transmilenio”)

Anaya Peterson, de 32 años y madre de cinco niños, decidió tatuarse los ojos para imitar a la modelo e influenciadora Amber Luke, una mujer australiana adicta a los tatuajes que fue tendencia luego de tatuarse los ojos de azul quedar ciega durante tres semanas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por teve viral (@teveviral)

Y es que según contó Anaya en una entrevista, inicialmente solo pensaba tatuarse uno de sus ojos, afirmando “Pensé, si quedo ciega, al menos tendré el otro ojo para ver”. No obstante, tras tatuarse su ojo derecho y no notar ninguna reacción adversa ni problemas severos, la mujer se tatuó el ojo izquierdo cinco meses después, a pesar de que una de sus hijas le rogará no hacerse los tatuajes por miedo a que quedará ciega.

Ahora Anaya afirmó que la tinta en sus globos oculares le está provocando ceguera “Ya no tengo visión 20/20. Desde la distancia no puedo ver las características de las caras. Si no me hubiera tatuado los ojos, no tendría este problema”.

(Lea también: ‘Influencers’, entre los mayores intereses de los colombianos: lo más buscado en YouTube)

Después de unos meses Anaya se levantó con los parpados inflamados y dolores muy fuertes, por lo que decidió asistir a una clínica. Ahora la mujer afirma que está a punto de perder la visión debido a que su tatuador penetró demasiado la aguja en el globo ocular.

Lee También

“No sé cómo la gente hace esto honestamente que tenía que haber dolido”, “esto es una locura, pero tu cuerpo tu elección eres hermosa”, “¿Por qué arriesgar su vista cuando tiene hijos que cuidar? Muy egoísta.”, son algunos de los comentarios de internautas.