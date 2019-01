La mujer, quien describió de manera anónima su ‘desafortunada’ historia en el portal WeddingBee.com, contó que desde niña soñó con un anillo de compromiso muy especial, pues quería que tuviera un diamante amarillo de gran tamaño y que la argolla estuviera bañada en oro, también amarillo.

Hace unos meses, ella le envió unas fotos de su anillo soñado a su novio, con quien ha estado durante los últimos 10 años. Esto, según ella, lo hizo luego de que él mismo se lo pidiera.

La mujer agregó que, poco después, su suegra la llamó y le dijo que si bien ella quería darle un diamante amarillo, en su familia no había. Fue así como dedujo que su novio quería darle un anillo de su abuela.

Ella continuó su relato diciendo que la propuesta de matrimonio finalmente llegó el pasado 2 de enero, pero esta “tampoco fue espectacular”, en especial porque él le dio el anillo de su abuela, “el cual no quería” y ahora deberá pasárselo a sus hijos.

“Al principio me gustó el anillo. Estaba emocionada de estar comprometido, pero con el paso de los días, más lo odio. No sé qué hacer. Estoy molesta porque no es lo que siempre quise, y esperé mucho para una propuesta [de matrimonio]. ¿Alguien sabe cómo puedo hablar con él al respecto?”, concluyó la mujer.

Tras leer todas estas palabras, varios internautas criticaron a la mujer y le recordaron que lo más importante en estos casos no son las joyas, sino el amor y el hecho de que se vaya a casar.

Esta es una foto del anillo que le regalaron: