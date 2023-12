Todo ocurrió en Chinú, Córdoba, donde la mujer a último momento no quiso a casarse debido a que la familia del novio criticaba el hecho de que ella tuviera hijos de otro hombre.

En consecuencia, la boda se arruinó, pero la fiesta no, pues los invitados reunieron plata de la popular lluvia de sobres, dinero que se le regala a la pareja por su unión, para pagar los gastos de la celebración.

Así lo contó Mary Luz Díaz, organizadora del evento, que dio su versión de lo sucedido en Noticias Caracol, donde aclaró que le pagaron todo y que el festejó se llevó a cabo luego del incidente.

Sobre en “no” en el altar, la organizadora contó: “La novia me dijo: ‘No me quiero casar con este tipo porque no acepta a mis hijos’”.

Mientras que de los gastos de la fiesta indicó que el novio le había adelantado una parte y que el resto corrió por cuenta de los convidados a la ceremonia: “Él me giró unos dineros y eso me dio confianza”.

El detalle lo ventiló la organizadora de la gala, que corroboró la versión de la recolecta que hubo para pagar lo que el novio, al que echaron del sitio, había quedado debiendo y continuar así con la fiesta.

“Cuando la novia fue a solicitar la lluvia de sobres, ya todo el mundo los había sacado. Es un poco chistosos eso”, narró entre risas.

Y agregó: “Entre los mismos invitados recogieron los sobres para pagarme parte de lo que faltaba”.

Lo particular es que pese a que la mujer se quedó sin el dinero que aspiraba a tener, esta no se fue. “Se quedó y se gozó el momento. La fiesta continuó y la comida se sirvió”, concluyó la narración.

En video, las palabras de Mary Luz Díaz:

