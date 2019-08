La mujer organizó una fonda (evento para celebrar las Fiestas Patrias en Chile) y, a través de una breve publicidad, invitó a las personas a que asistan.

“Hola, amigos, soy la vístima. Los quiero invitar a mi gran fonda. ¡No te hagáis la vístima!”, dice ella al comienzo del anuncio, y luego cuenta que habrá varias bandas en la fonda, que se llevará a cabo en septiembre próximo.

Ella finaliza con lo siguiente:

“¡Todos invitados! Y no te hagais la vístima. Medialuna Hacienda el Melón. Si no vienes, no andes llorando lágrimas de cocodrilo”.