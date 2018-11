Diana, pareja de José, usó la mano de su prima Jenna para tomarle fotos a su anillo de compromiso y compartirlas con sus seres queridos. Jenna, por su parte, compartió el ‘detrás de cámaras’ en Instagram y Twitter, e hizo que cientos de personas se rieran.

Luego de que varios usuarios le preguntaran a Jenna por qué Diana no tenía las uñas arregladas en ese momento, ella contestó que su prima es enfermera y por eso “nunca” se hace el ‘manicure’.

La mujer también contó que Diana le ayudó a José a organizar su propia propuesta de matrimonio, pues fingió que se trataba de una fiesta para celebrar el aniversario de bodas de sus padres (los de ella). El hombre de verdad quería sorprender a su novia, por lo que no supo cómo decirle que se arreglara las uñas “sin levantar sospechas”.

Las publicaciones de Jenna se viralizaron de tal manera, que ya tiene un millón de ‘me gusta’ entre Twitter e Instagram. A continuación puedes ver las dos fotos que compartió y, en seguida, el momento que José se arrodilló para proponerle matrimonio a Diana.

My cousin’s boyfriend proposed to her but she didn’t have her nails done lmao pic.twitter.com/FUwwplzkYg

— Jenna (@goodgaljenjen) November 3, 2018