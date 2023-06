En las redes sociales se ha vuelto común ver que jóvenes revelen cuáles son sus requisitos para que un hombre sea su pareja, sin embargo, la mayoría se lleva comentarios negativos y en esta oportunidad no fue la excepción.

En la red social Tiktok, un joven ‘influencer’ decidió hacerle preguntas a personas desconocidas en pleno centro comercial de Perú, una de ella fue una mujer de nacionalidad venezolana, a quien la interrogó sobre sus gustos y estándares para tener una pareja, pero sus respuestas dejaron a más de uno con la boca abierta.

La mujer aseguró que para salir con una persona esta debe tener en su billetera una millonaria cifra, ya que no ser así no le aceptaría una invitación.

Lo que se escucha en la grabación es que el pretendiente de la joven debe tener entre 8 y 10 mil soles en la billetera (11’427.881 pesos colombianos).

Ante esta respuesta, el creador de contenido le preguntó la razón de esa exigencia y lo que contestó la joven fue lo que causó revuelo.

Como era de esperarse, la grabación se volvió viral y los internautas no dudaron en dejarle comentarios criticando los estándares de la mujer.

“Quiso decir que no le gusta trabajar y no que no tiene trabajo”, “Ni Teresa y Rubí se atrevieron a tanto”, “para las mamas sus hijos siempre son bellos”, “que siga buscando”, son algunos de los comentarios.