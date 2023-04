‘Influencer‘ ha dado que hablar en redes sociales tras exponer una enorme lista de cualidades y características que debería tener un hombre para convertirse en su pareja amorosa.

En total son 54 requisitos los que necesitan cumplir aquellos que estén interesados en la joven que cuenta con más de 103 mil seguidores.

“Que no sea celoso, que sepa inglés, que le guste Japón, que no coma carne o que casi no la consuma, que tenga la vasectomía, que tenga familia funcional y/o de dinero”, son algunos de los exigentes requisitos.

Y es que incluso algunos de los requisitos fueron calificados de “exagerados” por internautas, “que no sea depresivo, que me deje pintarle las uñas y vestirlo, que quiera vivir conmigo y mantenerme, que no sea emocionalmente dependiente, que no coma siempre picante, que quiera tomarme fotos siempre, que constantemente valide mi físico”.

La lista se hizo viral con más de 431 mil reproducciones, por supuesto internautas no dudaron en dejar sus comentarios.

“Jajaja es currículum para tener novio o papá?”, “Ni para el título piden tantos requisitos”, “¿Y por pura curiosidad que ofreces tú?”, ” Lo que no me cuadra es cómo quieres un daddy de 25-35 años”, son algunos de los comentarios.

Debido a la cantidad de comentarios la joven decidió aclarar que la idea de la lista la cual estaba dividida en “Principales requisitos, segunda prioridad y extras” era encontrar a una persona que cumpliera con la mayoría de estos.

Además, reveló que por ahora dejaría de recibir hojas de vida ya que ya había logrado conseguir un novio.