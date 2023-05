En las redes sociales se ha vuelto común que las mujeres y los hombres revelen lo “esencial” o los requisitos mínimos que debe tener una persona para poder salir o tener una relación.

En esta oportunidad, una joven de México, causo revuelo en la red social TikTok por publicar un video en el que dice lo que no aceptaría por ningún motivo de un hombre y los “estándares para una primera cita”.

La ‘tiktoker’ conocida como ‘La morra valiente’ empezó diciendo que no saldría con alguien que no tenga dinero, viva con sus padres y no le patrocine todo lo que ella quiere, como viajes, comida, lujos, entre otras cosas.

“Nunca saldría con un hombre que no tiene dinero, que vive con sus padres o ‘rumies’, no saldría con alguien que divide las cuentas y no me lleva a los lugares que estoy acostumbrada a ir”, dijo la joven.

Luego, aseguró que ella tampoco aceptaría que la inviten a planes simples, que no la recojan y la llevan a donde quiere y que tampoco podría estar con alguien que no tiene higiene personal o se ve bien.

Como era de esperarse, el video se hizo viral y en las redes no le perdonaron que fuera tan superficial para pedir que todo fuera monetario y exigir que los hombres sean los que siempre tienen que pagar. A la joven incluso la tildaron de clasista.

Sin embargo, la ‘influencer’ aseguró que ella viene de relaciones estables con personas adineradas que le daban todo y la llevaban de viaje por el mundo con todo pago, por lo que esta acostumbrada a una buena vida y no acepta menos, ya que se valora lo suficiente.

No obstante, los internautas dejaron claro que este tipo de requisitos no son válidos cuando lo único que hay detrás es interés monetario.