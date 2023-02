Enterarse de una infidelidad no es nada fácil, más cuando realmente se quiere a esa persona, sin embargo, cada día las reacciones ante los ‘cachos’ son más llamativas, pues más de uno se ha logrado sacar la espinita por esa pena que les han hecho sufrir.

Una joven contó a través de redes sociales la venganza que le hizo a su novio tras enterarse que le estaba siendo infiel. Jennifer descubrió que su novio estaba saliendo con otra mujer tras observar varias fotografías y vídeos en su celular muy comprometedoras en un motel.

Según contó Jennifer su novio le había dicho que se quería tatuar su nombre, algo con lo que ella no estaba de acuerdo, pero él ya tenía apartada la cita para realizarse el tatuaje, por lo que su novio le pidió que lo acompañara “Con todo el dolor de mi corazón, me guarde todo el coraje y el sufrimiento que tenía adentro y no le dije nada (…) ahora que se vaya a tatuar y después hablamos” afirmó Jennifer.

Luego continúo relatando “Yo estaba consciente que era algo que él ya tenía planeado hacer, pero están de acuerdo que, si yo lo enfrentaba y le decía que ya, hasta aquí, pues ya no se iba a tatuar, entonces yo decidí esperarme hasta que el tatuaje estuviera totalmente terminado para poder enfrentarlo y mandarlo a la chingada”.

La venganza por supuesto se convirtió en tendencia acumulando más 451 mil vistas y 73 mil likes, mientras que internautas no dudaron en dejar sus opiniones.

“Wey, los desquites de los engañas son cada vez más creativos”, “yo hice que mi ex se tatuara para perdonarlo y regresar con él, al final solo se tatuó y ni lo volví a pelar”, “Mi ex trae mis ojos y mi segundo nombre y abajo de mis ojos dice ella es arte y ahora dice que son los ojos de su mamá”.