Hola amigos. Cómo hemos compartido siempre nuestras aventuras – les pido entiendan porque hemos estado ausentes aquí estos días. No puedo responder los mensajes así que prefiero hacerlo en esta publicación: estamos shockeados y yo destruida. Joy tiene un tumor en el intestino y metástasis. La estamos pasando muy mal e intentando que él tenga calidad de vida el tiempo que le quede pero es muy difícil. Les pido oraciones para el. Mi deseo es que tenga una partida plácida cómo ha sido su vida. Reiki, energía y amor serán agradecidos. Gracias por tanto cariño.