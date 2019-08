La mujer le contó a Daily Mirror que ella y su esposo entraron al vagón del tren y, ante la negativa de las personas para cederles una silla (incluso las prioritarias), ellos se turnaron para cuidar al pequeño, llamado Chester Moore.rr

Sophie agregó que, durante el recorrido, tuvo que sentarse en el piso sucio y amamantar al pequeño. A pesar de ver esa situación, ningún pasajero le ofreció su silla:

Según su relato al diario británico, esos pasajeros pasaban ignorándola “como si no quisieran llamar demasiado la atención”.

A continuación puedes ver una foto de la mujer amamantando en el piso del vagón:

Furious mum forced to breastfeed baby on filthy train floor as ‘fifty selfish commuters’ refuse to give up seat https://t.co/paz1tkEB7V

— The Sun (@TheSun) August 22, 2019