“En los días previos a las festividades navideñas me di cuenta de que simplemente no encajábamos más. Me gustaría entregar a mi esposo. Se excluye el intercambio. Solicitudes por correo electrónico”, indicó la mujer oriunda de Hamburgo (Alemania), citada por el medio Berliner Kurier.

Según la mujer, ella quería hacer planes en Navidad, pero su marido no quería y siempre tenía una actitud negativa. “En algún momento estaba harto de él”, agregó al medio alemán.

Este anuncio fue visto más de 100 veces antes de ser eliminado; sin embargo, durante este tiempo la mujer de 40 años no recibió ninguna oferta concreta.

Al parecer, el marido desconocía los ‘negocios’ que había emprendido su esposa, aseguró el mismo medio.