Hola a todos Soy yo la del vídeo, agradezco a @grillofilms por hacer público este vídeo, la verdad que en momento yo no tuve el valor de hacerlo publico. Experiencia donde viví un gran susto y una gran lección personal Me empeñé mucho en hacer bien la escena lo que me cegó de lo mal preparado del ejercicio La mitad de la producción quería que lo repitiera…. pueden creer que yo misma fui el muñeco de prueba, se suponía que haríamos una pequeña prueba pero me lanzaron al tiro sin mi consentimiento. Finalmente solo llamaron a mi pareja para que me fuera a buscar…. ni siquiera estaban preparados con primeros auxilios, tuvimos que hacernos cargo y costear la urgencia en la clínica gracias a dios solo un cuello cervical por unos días El médico luego de ver el vídeo expresó: si no hubieses sido gimnasta desde pequeña por elasticidad claramente esto hubiese terminado muy mal. Concuerdo que este tipo de cosas no pueden pasar Saludos #chile #santiagodechile #publicidad #culturas_cl #shootinchile #film #comercial #nissan #extremo #peligroso