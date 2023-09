En medio de su gira ‘M72 world tour’, la banda Metallica no ha parado de vender entradas y dentro de sus fechas musicales en diferentes ciudades del mundo se viralizó un hecho particular que ellos mismos compartieron en redes sociales. Una mascota que se había perdido terminó como espectadora en su concierto, con silla robada y todo.

En sus redes sociales oficiales la banda no dudó en compartir el curioso momento ocurrido en su concierto en el estadio SoFi de la ciudad de Los Ángeles. Una perra terminó llegando al lugar del ‘show’ desde su casa luego de haberse extraviado y llamó la atención de muchos por mostrarse tranquila dentro de los espectadores de la presentación de música pesada.

En la foto que compartió Metallica se puede ver al animal con sus cuatro patas apoyadas en una de las sillas del lugar. Storm también está rodeada por personal que sería de seguridad del evento. “Nuestra amiga Storm se escapó de su casa adyacente a SoFi Stadium y se dirigió sola al concierto“, escribió en sus redes sociales la banda de heavy metal.

Pero el equipo de Metallica también aclaró que la mascota vio todo el espectáculo y que afortunadamente, luego de estar durante varias horas extraviada, se reunió con su familia al día siguiente.

“Se lo pasó genial escuchando sus canciones favoritas, incluidas ‘Barx Æterna”, “Master of puppies” y “The mailman that never comes”. Y en caso de que te lo preguntes, no. Definitivamente no deberías traer a tus amigos peludos al M72 World Tour. Pero esta perrita sí tuvo su día…“, agregó la banda luego del enternecedor momento.

Luego de que los artistas compartieran la foto, Storm terminó haciéndose viral y acaparó los ‘me gusta’ y ‘retweets’ en redes sociales. La famosa cuenta de perros ‘WeRateDogs’ que traduce ‘calificamos perros’ en español comentó, por ejemplo, que “Storm claramente se robó el ‘show'”, a lo que la banda respondió a modo de calificación: 14/10.

