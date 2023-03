A través de su cuenta de Facebook, Tania Olivas contó un incidente que vivió durante su jornada laboral a raíz de que un cliente intentara coquetear con ella, a pesar de que no fuera el momento más indicado.

De acuerdo a lo que explicó en la publicación, el comensal decidió castigarla con su propina sin importarle que el servicio fuera de calidad.

Lee También

Todo comenzó cuando alrededor de las siete de la noche se presentaron al lugar dos personas para cenar en su restaurante. Una de ellas era un hombre que durante su estancia la hostigó y acosó con el objetivo de obtener su número de celular, pero ella incómoda rechazó al cliente y le dejó claro que ya se encontraba en una relación, puntualizó Univisión.

Cuando los clientes terminaron de comer, Tania les entregó su ‘ticket’ para que pagaran sus alimentos consumidos, fue ahí cuando el hombre rechazado decidió vengarse escribiendo en la parte superior la siguiente frase: “Que su novio le deje propina”.

Captura Facebook Tania Olivas

Ante la escena, la mujer se refirió en sus redes sociales y comentó que las propinas de las meseras no deberían depender de la accesibilidad que tenga una mujer para coquetear con su cliente:

“Hoy me tocó atender a un cliente hostigoso y acosador, que me pidió mi número insistentemente y le dije ‘no, amigo, tengo novio’. Se enojó y me escribió esto. Ahora resulta que tengo que pasar mi número para ganarme la propina”, escribió Tania Olivas junto a su publicación.

Qué dijeron las personas sobre la historia de la mesera acosada

Varias personas se indignaron con el episodio que sufrió la mesera y expresaron su apoyo en la sección de comentarios de la publicación:

“Con razón el tipo está solo, esos no son modales”, “ahí se nota que el chico es un ardido, no supo aceptar un no como respuesta”, “le hubiera dado el número del novio como lección”, “hoy en día la sociedad está podrida”.