Estas mujeres, que mantuvieron una fuerte amistad en su infancia, nunca más volvieron a hablar o a verse sino hasta 7 décadas después cuando, por coincidencia, llegaron al mismo hogar geriátrico ubicado en la ciudad de Stafford, informó Daily Mail.

Esto ocurrió en agosto pasado y si bien había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron, Nora y Eileen se reconocieron de inmediato, indicó el diario británico.

Nora, de 91 años, aseguró al medio que “fue muy agradable” ver a Eileen después de tantos años y se manifestó “afortunada” de tener a su mejor amiga de infancia en este momento. “Siento que nada ha cambiado”, añadió la mujer.

Eileen, por su parte, tiene 89 años y expresó que desde que Nora regresó a su vida “es lo más feliz” que ha estado en varios meses. Según Daily Mail, los 3 hijos de esta mujer supieron de su historia con Nora y decidieron hacerse cargo de ella al enterarse de que no tenía a nadie que la cuidara.

Ahora que están juntas de nuevo, Eileen y Nora prometieron que mantendrán el contacto si en algún momento vuelven a separarse.

Esta es una foto de las mujeres:

Best friends reunite after 70 years: Nora Boardman, 91, relocated to a new care home, Crispin Court Care Home in Stafford, last August and was stunned when long lost pal, Eileen Gill, 89, arrived in January. https://t.co/GxN6rZPdO9

— Cannock Chase Radio FM (@CannockRadio) February 26, 2019