En un fragmento de esa conversación, que publicó Pluralidad Z en Twitter y que fue viral, Miguel Polo Polo le pregunta a la senadora por un tema familiar.

“Un paréntesis ahí. Yo escuché en una entrevista que usted había dicho que sus papás eran primos, porque dicen que en Buga hay muchos primos”, comentó el activista.

“Sí, sí, mis papás, mis abuelos… Yo tengo como siete cabales y 8 molinas”, respondió la senadora María Fernanda Cabal.

Fue ahí cuando Polo Polo aprovechó que el tema estaba sobre la mesa para confesar que tiene algo en común con la congresista: “Los míos también son primos”.

Si bien esta parte de la conversación se dio de forma amena entre ambos, y refleja una situación que se ha dado a lo largo de la historia entre familias en el país, el comentario íntimo que hicieron desató una serie de opiniones burlescas en las redes.

El mismo Polo Polo ya había compartido otro fragmento de la conversación con la senadora, y allí hablaron de otros temas íntimos como de los admiradores que tiene Cabal.

“Yo siempre tuve éxito, siempre, no fui muy coqueta ni exhibicionista […] Me gusta la galantería y el hombre que dice cosas lindas, no el morboso, y ahora me levanto admiradores jóvenes”, comentó.