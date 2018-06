En un video compartido en el Instagram de BBC News se puede ver cómo se crea una niebla de ácido clorhídrico, mejor conocido como ‘laze’, cuando la lava toca el mar, según informa el portal informativo inglés.

Por otro lado, se conoce por fotos compartidas en redes sociales que el volcán está expulsando una especie de gemas verdes, mejor conocidas como olivino y que algunas personas están aprovechando estas piedras para venderlas por internet.

Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this – tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t

— Erin Jordan (@ErinJordan_WX) June 11, 2018