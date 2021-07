Desde hace varios años ya se volvió costumbre que Julio Iglesias sea tendencia en redes sociales en el último mes de junio y empezando el mes de julio, por los internautas comparten cientos de memes para divertirse en el inicio del séptimo mes del año, relacionándolo con el cantante español.

Es tanta la viralidad del tema cada año que la revista Hola le preguntó en el 2015 al artista español qué opinaba de sus memes y los veía, a lo que él respondió:

“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos… No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”, dijo Iglesias en aquel momento.