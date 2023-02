Desde que el jurado calificador del Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla anunció a ‘Juanda Caribe’ como el ganador en la categoría “Mejor artista urbano”, varias críticas se han desatado en redes tanto para el concurso como para el comediante y ahora cantante barranquillero.

Para muchos el creador de contenidos de 27 años no mereció ganar esta estatuilla que premia el talento y la puesta en escena en el evento musical que hace parte de la programación de las carnestolendas en este 2023.

Otros opinan que el exconcursante de ‘Masterchef Celebrity’ tuvo una impecable participación en el festival y superó con creces a los cinco artistas que compitieron con él en la maratón de baile que este año se llevó a cabo en el Par Vial de la 50.

Ante las dudas sembradas por internautas sobre su talento para interpretar canciones como ‘El parquecito’ y ‘El parao’, esta última muy movida durante los Carnavales de Barranquilla, ‘Juanda Caribe’ se pronunció en redes con un contundente mensaje:

“Luchen por sus sueños y olviden al que les diga que no, que si Dios dice que sí, los no pasan al olvido y como me dijo Rolando Ochoa: si le están dando rejo, avance que ahí hay bendición. La gloria sea para Dios, doble ‘Congo de oro’. Sin hacerle daño a nadie, sin pagarle a nadie pa’ que hable mal de otro, sin absolutamente nada más que amor por lo que hago, por mi familia y por la gente que me sigue que es la que realmente me importa”, escribió en su cuenta de Instagram que posee más de 2,6 millones de seguidores.