Domingo Rojas, padre de este desagradecido joven, le contó a Red Uno que el dinero era producto de la venta de su casa. El hombre también mostró la escueta nota que su hijo les dejó a él y a la mamá.

A través de ese medio, Domingo le pidió a su hijo que volviera a la casa con la plata, y aseguró que no habrá represalias contra él:

“Por favor, hijo, no me hagas daño, por favor devuelve la plata, [los] 45.000 dólares que te has llevado. Vuelve hijo, no va a pasar nada, te voy a perdonar”.