Ella intentó sostenerse de la barra de la ducha, pero como esta no estaba fija a la pared, Trinity se resbaló y terminó de cola en el piso. Por varios segundos, la joven se quedó mirando al vacío hasta que escuchó la voz de su mamá.

“Trin, ¿estás bien?”, le preguntó la madre, y enseguida Trinity soltó una carcajada antes de responder que no le había pasado nada.

El artículo continúa abajo

La joven compartió el video en Twitter y rápidamente se viralizó. Mientras algunos se rieron de su caída, otros le preguntaron por qué, al estar en el piso, se quedó sentada sin reaccionar. Ante esto, ella respondió que quería ver si su mamá iba al baño a ‘patearle el trasero’.

A continuación puedes ver la grabación y algunas cómicas reacciones de los internautas:

I was just tryin to show off the fit pic.twitter.com/9ZXnVcixvn

“Tú”

“Cómo se desmorona mi vida”.

“Igual”.

“Pensé que estabas teniendo una visión”.

“El parecido es asombroso”.

“A decir verdad, no fue la forma en que se cayó, sino el tiempo que le tomó levantarse”.

Truthfully, it wasn’t the way she fell, it was how long it took her to get up pic.twitter.com/sqiHKudv2J

— lia (@Lia_bentz1) 21 de febrero de 2019