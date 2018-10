La quinceañera, quien actualmente vive en Estados Unidos, hizo llorar a algunos invitados y a muchos usuarios de redes con su hermoso homenaje.

Daniela, además, publicó una foto en Facebook donde se le ve visitando la tumba de su papá, Tereso Zamarripa. Esa imagen la acompañó de un texto donde aseguraba que su familia le aconsejó no ir al cementerio para que evitara sentirse triste en un día tan especial.

Con palabras dirigidas a su padre, ella contó por qué al final decidió ir a su tumba:

“Lo hice porque quería que me vieras con mi vestido del que siempre hablaríamos, con el que bailaríamos por siempre y con el que tanto querías verme. Fui a verte papá, fui porque sabía que esto era un sueño para ti, porque quería que me vieras. Quería pasar al menos 5 minutos contigo. Te extraño y apesta que no pudiste estar aquí físicamente, pero sé que espiritualmente tu estás aquí, apá”.