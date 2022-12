El extraño hecho se presentó, recientemente, en Oxfordshire, Inglaterra, dejando atónitos a sus ciudadanos, quienes aseguran que sí se trata del rostro de Jesús.

(Vea también: [Video] Emocionante baile de enfermero y niña en su última quimioterapia)

De acuerdo con los medios locales, Callum Johnson, de 16 años, se sorprendió mucho cuando al cortar el árbol se percató que en los anillos del mismo se dibujaba una figura que encontraba muy parecida a los rasgos de Jesucristo.

Tree surgeon, Callum Johnson, from Oxfordshire sees image of Jesus in growth rings from tree he chopped down. A tree surgeon believes he's discovered the face of Jesus in a tree he was hired to chop down a tree to allow more sunlight into a customer's home. -Daily Mail pic.twitter.com/t5x8hodjZJ — CJ4America (@GrammyC4Zone) December 29, 2022

“Uno de mis colegas cortó una rama, y cuando cayó al suelo instantáneamente noté el rostro de Jesús. Fue increíble, se podía ver los ojos y la barba”, expresó el estudiante al periódico The Sun.

Asimismo, Johnson indicó que no es religioso, pero que después de ver el supuesto rostro está dispuesto a considerarlo. Además, indicó que dicha localidad británica “podría convertirse en un lugar de peregrinaje”.

Finalmente, aseveró que en los 40 años que llevan varios de sus colegas cortando árboles, jamás habían visto algo similar.

Treesus! Apprentice tree surgeon uncovers face of JESUS in trunk of a 13ft poplar (Credit: Callum Johnson)#FlashbackFriday Happy New Year #FridayMotivation#FridayFeeling Friday of 2022 #JesusChrist #Jesus pic.twitter.com/9XEMxMc8Hm — Miranda May ✪ (@MirandaMay21) December 30, 2022

Pero, este no sería el único caso que ha se presentado en las últimas semanas en Inglaterra, ya que un artista afirmó que había aparecido un rostro en una de sus esculturas, con un parecido sorprendente con Jesús.

Keith Key creó una obra que muestra la raíz de un árbol ‘crucificada’ en una cruz de madera, como una forma de crítica sobre cómo la sociedad trata a los árboles, y una de las partes lisas se apreciara una imagen similar a la de una cara.