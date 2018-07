Las familias que tienen sus viviendas más cerca a la costa ya han sido trasladadas a zonas seguras por las autoridades locales, que están siguiendo el rumbo del témpano de hielo con ayuda de las previsiones meteorológicas y marinas, indica La Vanguardia de España.

Jacob Rusøe, jefe de operaciones de Joint Arctic Command, informó que “el poderoso viento del sur” logró mover el iceberg un poco hacia el norte. Aunque no está claro si siga desplazándose en esa dirección o pueda devolverse más cerca a la costa, indica ABC News.

Rusøe explica que los ciudadanos de esta villa están acostumbrados a ver bloques de hielo cerca a la costa pero no tan grandes como el que se encuentra en este momento, comunica el portal informativo estadounidense.

Image of the icebergs near #Innaarsuit, #Greenland 🇬🇱 taken by the @CopernicusEU #Sentinel-2A #satellite. The diameter of the larger #iceberg is about 300 meters. pic.twitter.com/QnB8Au5mZH

— Antti Lipponen (@anttilip) July 14, 2018