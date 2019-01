“Lisa, no puedo encontrar mi celular”, le dice Homero, por lo que ella lo hace caer en cuenta de que está usando el teléfono para escribirle eso.

Ante la vergonzosa situación, Homero le envía el famoso meme donde él aparece escondiéndose entre unos arbustos.

El GIF fue publicado este domingo y ya cuenta con más de 51.000 ‘me gusta’, así como con 17.000 retuits. La animación fue compartida con el siguiente texto:

Este es el tuit:

Even Homer uses that GIF. #TheSimpsons pic.twitter.com/Gw7V6mbxID

— The Simpsons (@TheSimpsons) January 14, 2019