En seguida, el hombre se arrodilló y le propuso matrimonio al amor de su vida, a quien conoció hace una década, cuando ella tenía solo 18 años, informó Times Live.

El video de esa propuesta se viralizó y llegó hasta los ojos de Anele, una mujer que en Twitter se describe como “coordinadora de eventos, periodista y feminista”. A ella le pareció poca cosa la forma en que Héctor le declaró su amor a Nonhlanhla y, según una captura de pantalla, se burló de él así:

Su petulante comentario no solo hizo que varias personas se fueran en su contra, sino que varias (y grandes) firmas decidieran pagar la boda de los sudafricanos, indicó el medio citado y añadió que entre esas empresas se encuentran Coca-Cola, Audi, Huawei, Puma y el mismo KFC.

Sumado a lo anterior, el propietario de una joyería señaló que le regalaría a la pareja unos anillos de diamantes valorados en 45.000 rands sudafricanos (10,4 millones de pesos).

Finalmente, de acuerdo con un trino de KFC Sudáfrica, la pareja anunció que su boda se llevará a cabo el próximo 31 de diciembre.

A continuación puedes ver el video de la propuesta de matrimonio y, en seguida, los valiosos anillos que les darán:

Mzansi please help us find this beautiful couple, re batla ho ba blesser 😊 DM us any leads, there might be a Finger Lickin' Good surprise in it for you too. Batho ba Vaal re thuseng! We love love 😍❤️ #KFCProposal pic.twitter.com/6bj89dtj4j

— KFC South Africa (@KFCSA) November 7, 2019