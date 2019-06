Chlo contó que él le gastó unas bebidas y, al final, ella le dio su número. Al día siguiente, el hombre le envío un mensaje de texto pidiéndole la devolución del dinero:

Ella lo dejó en ‘visto’, y luego escribió en Twitter que “oficialmente” se retiraba de las salidas nocturnas.

Aunque la mujer eliminó la publicación donde relató lo sucedido, en redes circula la captura de pantalla:

Chlo Matthews was surprised when a guy she was chatting to the night before, text her.He requested her to transfer the money for the drinks he had bought into his account, because she didn’t go home with him!@ElaineCrowley @ruthscott pic.twitter.com/a4d41abuUj

