Lo que parecía un día normal terminó convirtiéndose en una situación impensada para Verónica Acosta, una madre de cuatro hijos residente en la provincia de San Luis, Argentina.

De acuerdo con la Nación de Argentina, el 6 de mayo ella recibió una transferencia de más de 510 millones de pesos argentinos (aproximadamente 1.800 millones de pesos colombianos) en su cuenta bancaria.

El dinero fue transferido por error desde una cuenta oficial del Gobierno de San Luis, producto de un fallo del sistema contable de la provincia. Acosta, quien inicialmente pensó que se trataba de un pequeño abono de 500 mil pesos, se sorprendió al ver la cifra real y decidió gastar parte del dinero.

La protagonista del escándalo afirmó que no tenía malas intenciones y que actuó motivada por la situación económica que vivía con su familia. “Vi el saldo en el cajero y no lo podía creer. Pensé que era una bendición o algo por lo que había esperado mucho tiempo”, declaró en entrevista con FM Latina 103.9.

Sin notificar a las autoridades ni al banco, utilizó el dinero para realizar compras de electrodomésticos, ropa y otros bienes. Además, entregó sumas importantes a familiares y amigos cercanos. “Repartí la plata porque hay necesidades en mi familia. No pensé que fuera tan grave. Después me di cuenta del problema”, agregó.

Cuando se dio cuenta del error, ya había gastado una parte importante del dinero. Según medios locales, incluso intentó devolver algunos productos, pero ya había llamado la atención de las autoridades.

“Pensé que era un regalo de Dios”, indicó la mujer a EL Clarín, según recogió Noticas Caracol. Además, aseguró que no sabía que era dinero del gobierno: “No sabíamos que era dinero del Gobierno. Nunca actuamos de mala fe. Ahora nos tratan como criminales, pero el error no fue nuestro”, agregó.

A Verónica Acosta le cayó la justicia y ahora podría pagar caro el error

La historia que al principio generó memes y comentarios en redes sociales pronto tomó un giro legal. La Fiscalía de San Luis inició una investigación penal contra Verónica Acosta por el presunto delito de apropiación indebida de fondos públicos, lo cual podría acarrearle una condena de prisión si se prueba su culpabilidad.

Pero ella no está sola en el lío. Varios familiares y conocidos que recibieron parte del dinero también fueron incluidos en el proceso, ya que la justicia busca recuperar la totalidad de los fondos transferidos.

“No se trata de si tenía necesidades o no. Ese dinero no era suyo”, explicó una fuente judicial al diario argentino Clarín. “Lo correcto era devolverlo o notificar al banco. Lo que hizo constituye un delito”.

El contador del gobierno provincial que realizó la transferencia fue suspendido y se abrió una auditoría interna para determinar cómo ocurrió el error. Hasta ahora, la investigación sugiere que hubo una falla en la digitación del número de cuenta al momento de realizar un giro estatal.

Mientras tanto, Acosta insiste en que no es una delincuente. “No soy mala persona. Me equivoqué, sí, pero lo hice porque sentía que podía aliviar un poco el peso que llevo con mis hijos”, dijo ante los medios, con evidente angustia. La mujer pidió que se tenga en cuenta su contexto y la falta de información financiera para entender la dimensión del problema.

Reacciones al caso de mujer que se gastó dinero que le consignaron por error

El caso ha dividido opiniones. En redes sociales, muchos la defienden, argumentando que la necesidad económica puede nublar el juicio de cualquiera. Otros, en cambio, la acusan de oportunista y de haberse aprovechado de un error evidente.

“Si me pasa a mí, devuelvo la plata de una”, escribió un usuario en Twitter. “No es tuya, así de simple”. Otro comentó: “¿Quién no se tienta con tanta plata? No la justifico, pero la entiendo”.

El caso ya dio la vuelta a medios en Colombia, Chile, México y España, donde varios titulares calificaron la historia como un “accidente millonario” y un “error con consecuencias penales”.

Ahora, el destino legal de Verónica Acosta está en manos de un juez. La Fiscalía presentará las pruebas y se espera que en los próximos meses se conozca el fallo definitivo. Mientras tanto, ella permanece en libertad, aunque bajo estricta vigilancia.

